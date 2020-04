Sainz waarschuwt: "Fysieke gesteldheid kan funest zijn als we starten op verkeerd circuit"

Het coronavirus zorgt ervoor dat de coureurs minder fysieke oefeningen kunnen doen. Hierdoor zal het voor de meeste Formule 1-coureurs erg lastig worden zodra het 2020-seizoen wordt hervat. Carlos Sainz deelt deze mening en waarschuwt zijn collega’s.

Er zijn geen races geweest na de Abu Dhabi Grand Prix van 2019. Wel zijn er tests afgelegd op het circuit van Barcelona, maar deze zijn vaak niet op volle snelheid. Hierdoor wordt er minder gevraagd van de fysieke gesteldheid. Op de vraag of dat een probleem is, antwoordde McLaren-coureur Sainz: “Het heeft veel invloed op ons - vooral de nek. Hoe vaak je het ook probeert thuis te trainen met een harnas of zo, het is onmogelijk om de G-krachten te genereren die je in de auto voelt.”

Circuit afhankelijk

De coureurs trainen vaak per circuit. Als het circuit veel bochten heeft, zullen ze bepaalde delen van het lichaam meer trainen dan bijvoorbeeld voor Monza. De McLaren-coureur is daarom van mening dat het belangrijk is op welk circuit ze beginnen."Het circuit dat ze kiezen voor de eerste race zal van grote invloed zijn op de manier waarop de coureurs het na zoveel maanden zonder autorijden aankunnen.”

Oostenrijk prima, Singapore of Hongarije funest

Het lijkt erop dat de door Red Bull gepromote Oostenrijkse Grand Prix begin juli het toneel zou kunnen zijn van de eerste race van 2020. De organisatie staat zelfs open voor twee races op het circuit in Spielberg. “Het is niet een van de moeilijkste circuits, maar we zullen in de snelle bochten lijden. Als de eerste race Hongarije of Singapore was, zouden veel coureurs de wedstrijd op het punt van instorten beëindigen.”

Volgens Sainz kunnen mensen zich niet voorstellen hoeveel stress het brengt op het lichaam. "Mensen kunnen zich de stress niet voorstellen die het lichaam doormaakt tijdens een Grand Prix, en de enige manier om in vorm te komen is door in een Formule 1-auto te rijden."