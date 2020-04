De Grand Prix van China was het eerste evenement op de Formule 1-kalender dat uitgesteld werd vanwege de uitbraak van het coronavirus en vele zouden nog volgen. Geen race op het circuit van Sjanghai dit weekend, dan doen we het zelf maar, zullen ze bij het team van Williams gedacht hebben. Opleidingscoureurs Dan Ticktum, Jack Aitken (foto), Jamie Chadwick en Roy Nissany kropen in de simulator voor de alternatieve Chinese Grand Prix.