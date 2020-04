Een Formule 1-auto ontwerpen en bouwen lijkt makkelijker dan je denkt. Veel teams gebruiken verschillende programma's op de computer, maar bij Red Bull Racing doen ze het nog op papier.

Bij Mercedes doen ze het helemaal met computersoftware. Het Formule 1-team van Mercedes heeft in het vorige seizoen haar zesde opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1 veroverd. Hoe bouwen ze nou zo een goede auto? Je ziet het hier in de video: