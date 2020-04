Pierre Gasly hoopt op seizoensopener voor eigen publiek

Alpha Tauri-coureur Pierre Gasly wil natuurlijk niets liever dan zo snel mogelijk weer racen, maar stiekem hoopt hij dat de Grand Prix van Canada ook uitgesteld wordt. Dan schuift de rol van seizoensopener door naar de Franse Grand Prix op Paul Ricard op 28 juni, een thuisrace voor de Fransman.

Gasly, die door de uitbraak van het coronavirus al weken 'vast' zit in een hotel in Dubai, deelde aan Turbo mede: "Mijn persoonlijke wens is om zo snel mogelijk weer te racen. Het seizoen kan van start gaan in Canada. Valt die race af, dan is Frankrijk de eerstvolgende gegadigde. Het seizoen voor eigen publiek aanvangen op Paul Ricard, dat zou geweldig zijn. Ik duim voor dat scenario."

Volgens Bernie Ecclestone zou de Formule 1 met een ingekort seizoen van tussen de acht en vijftien races de rode loper uitrollen voor een volgende wereldtitel van Lewis Hamilton. "Dat kun je beter aan hem zelf vragen", lachte Gasly. "Maar uiteraard denk ik dat Lewis over het benodigde talent en de benodigde ervaring beschikt om voor de zevende keer het kampioenschap te winnen."