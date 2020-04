Eerste zege Max Verstappen zondag te zien op Ziggo

Ziggo Sport heeft momenteel weinig om handen, aangezien alle sportevenementen zijn geannuleerd of uitgesteld vanwege de uitbraak van het coronavirus. De sportzender grijpt daarom terug op archiefbeelden en aanstaande zondag wordt een voor Nederland historische race nogmaals uitgezonden.

Via social media liet Ziggo Sport de fans namelijk stemmen welke race van Max Verstappen op 5 april in zijn geheel terug te zien is op het kanaal. De keuze viel op de Grand Prix van Spanje uit 2016. Verstappen was net overgestapt van opleidingsteam Scuderia Toro Rosso naar Red Bull Racing. Zijn debuut voor de hoofdmacht was er een met een gouden randje, want hij wist in Barcelona meteen te winnen. Het betrof de allereerste Grand Prix-overwinning voor een Nederlandse coureur.

De Spaanse Grand Prix is zondag vanaf 15.30 uur in zijn geheel te zien op Ziggo Sport.