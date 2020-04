Marko onder vuur voor 'spelen met mensenlevens'

Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko baarde zondag opzien door op de Oostenrijkse zender ORF een bizar plan uit de doeken te doen. Hij had namelijk geopperd om Max Verstappen en de overige Red Bull-rijders op een trainingskamp bijeen te brengen en ze daar bewust te besmetten met het coronavirus.

Dit opmerkelijke idee werd in besloten kring besproken en afgeschoten. Marko is echter onder vuur komen te liggen nadat hij zijn proefballonnetje via ORF naar buiten had gebracht. Sommigen dachten dat het om een vervroegde 1 april-grap ging, maar hij had het echt gezegd. Door media en fans op social media is met verbazing en verontwaardiging gereageerd op het plan van de Oostenrijker.

De Limburger raadpleegde biochemicus Douwe de Boer. Hij begrijpt de insteek van Marko, maar mensen bewust een dodelijk virus op laten lopen is levensgevaarlijk. "Ik snap de gedachtegang van Marko wel: hij wil immuniteit voor zijn rijders. De overheid heeft het over groepsimmuniteit, dat is ergens vergelijkbaar, behalve dat Marko alleen aan zijn coureurs denkt."

"Maar het coronavirus is onvoorspelbaarder dan een gewoon griepje: we zien dat ook gezonde, jonge mensen ernstig ziek kunnen worden en zelfs kunnen overlijden. Dan speel je met mensenlevens. Dit is onderdeel van een medisch-ethische discussie en volgens mij moet een teambaas niet de gezondheid van zijn werknemers op het spel willen zetten."