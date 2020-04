Eenjarige Concorde Agreement voor 2021 mogelijk

De onderhandelingen over een nieuwe Concorde Agreement - de verzamelnaam voor allerlei commerciële en sportieve afspraken tussen de beleidsbepalers en de teams in de Formule 1 - staan op een laag pitje. Begrijpelijk gezien hetgeen er in de wereld allemaal gebeurt op dit moment, maar tegelijkertijd dringt de tijd wel. De huidige Concorde Agreement loopt namelijk eind dit jaar af.

In deze onzekere tijden is geen van de teams bereid om zich voor langere termijn aan de koningsklasse van de autosport te binden. Eerst maar eens deze crisis overleven, zo stelt een anonieme teambaas tegenover Auto Motor und Sport. "Voordat we een nieuw document voor de komende vijf jaar ondertekenen, willen we eerst weten of en hoe we de huidige situatie doorstaan."

"Er vinden momenteel geen gesprekken over een nieuwe Concorde Agreement plaats. We hebben allemaal wel belangrijkere zaken aan ons hoofd op dit moment." Een eenjarige interim-overeenkomst - alleen voor 2021 - is wellicht een oplossing.

Alpha Tauri-teambaas Franz Tost voegt tegenover Motorsport-Total.com toe: "Tijdens het vorige overleg tussen de teams, de internationale autosportbond FIA en Formule 1-eigenaar Liberty Media hebben we afgesproken om halverwege april de situatie dan met elkaar te bespreken."