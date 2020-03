De la Rosa ziet minpuntje bij 'erg snelle' Raikkonen

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen is een ontzettend snelle rijder, maar wel alleen in auto's die volledig op zijn wensen zijn ingericht. Dat oordeel velt Pedro de la Rosa die een aantal jaar als testrijder bij McLaren collega was van de wereldkampioen van 2007. De Spanjaard claimt dat Raikkonen niet over veel aanpassend vermogen beschikt.

"Kimi is erg snel", begint De la Rosa in Iltalehti. "Hij heeft niet voor niets een wereldtitel op zak. Maar hij heeft bepaalde auto's met een stabiele voorkant nodig voor zijn rijstijl, anders past hij zich niet aan. Dat is het grote verschil met bijvoorbeeld Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Het maakt Alonso niet uit wat voor auto je hem geeft, hij is altijd snel. Die rijders kunnen zich aanpassen."

"Kimi weet niet hoe dat moet. In 2005 en 2006 reed McLaren met Michelin-banden en Juan Pablo Montoya en ik hadden daar grote problemen mee. Raikkonen niet, hij was er wel snel mee. Onder ideale omstandigheden doet Kimi niks onder voor Hamilton of Alonso. Alleen schat ik Hamilton en Alonso net iets hoger in, omdat niet elke auto zich gedraagt zoals Kimi het wil."