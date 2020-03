David Coulthard over kans races zonder publiek: "Nederlandse GP zonder publiek gaat ook leuk worden"

Volgens David Coulthard zou het Formule 1-seizoen 2020 binnenkort zonder publiek kunnen beginnen. Nadat de Grand Prix van China was uitgesteld, besloot even later de organisatie van de Grand Prix van Bahrein de race zonder publiek te gaan organiseren.

Het kwam echter niet tot dat punt, want van de Grand Prix van Australië tot en met de Azerbeidzjan Grand Prix zijn uitgesteld. Het is een raadsel wanneer het seizoen 2020 begint en hoeveel races er in de Formule 1 zullen plaatsvinden. Veel mensen hopen in Juni weer te kunnen gaan racen, maar dat kan ook goed pas na de zomerstop zijn.

In dat geval worden ook de Canadese, Hongaarse, Oostenrijkse, Engelse en Franse Grands Prix uitgesteld. Aangezien het weer aan het einde van het jaar kouder wordt, bestaat de mogelijkheid dat mensen niet naar de races komen. Veel races worden dan gepropt de kalender, wat kan betekenen dat de F1-weekenden maar uit zaterdag en zondag bestaan.

Gezien het Coronavirus en de bangheid die mensen nu hebben zullen er races zonder publiek zijn, aldus David Coulthard. "Ik geloof echt dat sportevenementen veel sneller zullen terugkeren dan concerten en andere evenementen die veel mensen trekt, dus de races beginnen binnenkort weer. Ik denk wel dat de Grand Prix binnenkort zonder toeschouwers op de tribune zal plaatsvinden", zo vertelde hij in het Ziggo Sport Formule 1 café.

Nederlandse Grand Prix zonder publiek

In het laatste deel van het jaar zal de Formule 1 dan wel weer publiek toelaten, maar dat speelt het weer een belangrijke rol. "In het laatste deel van het seizoen worden de races met publiek gehouden. Maar ook als er geen publiek is, denk ik dat de Nederlandse Grand Prix succesvol zal zijn."

"Het is jammer dat de race hierdoor niet op de geplande data heeft plaatsgevonden. Iedereen wachtte met veel enthousiasme op zo'n race en ik hoop dat ze een bepaalde datum kunnen vastleggen. Alles wat er gebeurt, herinnert de wereld eraan dat we voorzichtig moeten zijn.”