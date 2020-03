Haas F1 Team en Alfa Romeo luiden alvast de noodklok

Het zijn zorgwekkende tijden voor de teams uit de onderste helft van de Formule 1-pikorde. De races vormen hun belangrijkste levensader als bron van inkomsten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze renstallen met angst en beven de ontwikkelingen rondom de uitbraak van het coronavirus volgen. Hoe langer de raceluwte aanhoudt, des te nijpender de situatie wordt.

Een van die teams is Haas F1 Team. Eigenaar Gene Haas heeft genoeg financiële middelen voor een buffer, maar de Amerikaan betaalt vooralsnog alles uit eigen zak en twijfelde sowieso al over het voortzetten van zijn Formule 1-avontuur. Teambaas Günther Steiner windt er in gesprek met Auto Motor und Sport dan ook geen doekjes om.

Overleven

"Van het leidinggeven aan een team komt momenteel weinig terecht", begint hij. "Niemand weet wat er gaat gebeuren. We kunnen alleen zorgen dat we klaar staan voor het moment dat het virus onder controle is en we weer kunnen racen. We moeten ook naar de financiële kant kijken. We ontvangen minder geld omdat we niet racen, dus het is zaak om te zorgen dat alle teams er volgend jaar nog bij zijn. Als we samenwerken, komt de sport er misschien wel beter uit tevoorschijn."

Steiner doelt daarmee op de beoogde invoering van een budgetlimiet van 175 miljoen dollar in 2021. Dat plafond kan wat hem betreft wel omlaag, zeker als de huidige crisis nog enige tijd duurt. "Precies. We zijn geconfronteerd met een situatie waar we niets aan kunnen veranderen, daar moeten we realistisch mee omgaan. De prioriteit is om met alle tien teams volgend jaar in Melbourne te verschijnen. Als we geen kampioenschap hebben, wordt het voor veel teams moeilijk om te overleven."

Iedereen in hetzelfde schuitje

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur is dezelfde mening toebedeeld, al vreest hij ook voor het lot van de fabrieksteams. "Ik kan me geen grotere crisis of uitdaging voor de Formule 1 herinneren", vertelt hij aan Canal Plus. "We hebben al een derde van de races moeten uitstellen of annuleren, dat is nog nooit eerder vertoond. Het coronavirus is een harde klap voor de teams en we moeten handelen."

"De Formule 1 werd in 2008 al zwaar getroffen door de economische crisis. Drie of vier autofabrikanten trokken de stekker uit hun project. Het is niet ondenkbaar dat dit weer gebeurt. Als meer races wegvallen, dan bereiken we op een gegeven moment het punt waarop we helemaal geen geld uit de televisierechten ontvangen. We moeten op zoek naar oplossingen. Als we geen respons verzinnen, krijgen we het allemaal heel erg zwaar de komende maanden."

"Het moet iedereen inmiddels duidelijk zijn dat we met zijn allen in hetzelfde schuitje zitten. Het is zaak om nu schouder aan schouder te staan en elkaar hier doorheen te helpen, iets wat de grotere teams in eerdere situaties niet altijd begrepen. Gelukkig bespeur ik nu wel de bereidheid om het juiste te doen. De teams waren het er bijvoorbeeld snel over eens om de nieuwe reglementen uit te stellen tot 2022."

"Beslissingen die drie maanden geleden nog controversieel waren zijn nu niet meer dan logisch. Dat is hoe we verder moeten. Anders komt het voortbestaan van sommige teams echt in het geding. Het gaat alleen werken als alle neuzen dezelfde kant op wijzen en we elkaar steunen, dat is de keiharde waarheid."