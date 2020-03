Sainz: "Situatie perfect afgehandeld door McLaren"

Carlos Sainz heeft niets dan lof over voor de wijze waarop zijn werkgever McLaren heeft gereageerd op de positieve coronatest in de aanloop naar de Australische Grand Prix in Melbourne. Een van de medewerkers van de Britse renstal was besmet met het virus, waarna het team zich terugtrok voor het eerste raceweekend. Het was de opmaat richting het afblazen van de hele Grand Prix.

In totaal moesten zestien McLaren-medewerkers in quarantaine, maar inmiddels is iedereen veilig en gezond weer thuis. Sainz toont tegenover Sky Italia bewondering voor de manier waarop de teamleiding gehandeld heeft. "Het was voor niemand makkelijk, maar we zijn er correct en perfect doorheen geloodst. Andreas Seidl en Zak Brown hebben dat uitmuntend geleid. De rest was een wervelwind, maar met de perfecte organisatie. Ik ben blij dat alle teamleden in goede gezondheid verkeren en weer thuis zijn."

Bezorgd

Het zijn zorgwekkende tijden, geeft de Spanjaard toe. In eigen land ziet Sainz het aantal besmettingen en dodelijke slachtoffers in rap tempo toenemen. "Ik ben niet bang, maar maak me wel grote zorgen. Het nieuws en de beelden van over de hele wereld zijn beangstigend. Je moet er niet aan denken wat alle artsen en verpleegkundigen momenteel meemaken, zij staan in de frontlinie van deze oorlog."

"Wij blijven thuis en zijn bezorgd. Maar bang ben ik niet, ik zie gelukkig niet wat zij zien. Ik probeer zo kalm en rustig mogelijk te blijven en dat ook uit te stralen naar de rest van mijn familie, zodat zij zich niet onnodig ongerust gaan maken."

Geruchten

De vraag is welke gevolgen dit heeft voor silly season, de jaarlijkse geruchtenstroom over de invulling van de stoeltjes voor het volgende seizoen. De 25-jarige Sainz is reeds in verband gebracht met het stoeltje van Sebastian Vettel bij Ferrari, maar hoe dat zich ontwikkelt nu hij zijn kunsten niet kan vertonen?

"De huidige situatie maakt het helemaal niet gecompliceerd. De wereld heeft veel belangrijkere zaken aan het hoofd. De races, de toekomst, de contractuele situatie van de rijders; alles is naar de tweede plaats verschoven en dat is ook prima. Het is wachten totdat het normale leven langzaam maar zeker weer op gang komt voordat we over dit soort zaken kunnen praten. Maar ik maak me geen zorgen, ik heb vorig jaar genoeg laten zien", aldus de Spanjaard.