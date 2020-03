Martin Brundle: "Max Verstappen had dit jaar de titel kunnen winnen"

Voormalig Formule 1-coureur Martin Brundle zegt dat hij voor 2020 zijn geld zou zetten op een wereldtitel van Max Verstappen. Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus ligt de Formule 1 echter volledig stil, net als andere grote sporten. Brundle is van mening dat een grote strijd tussen twee titanen hiermee de fans ontnomen wordt.

Hamilton vs Verstappen

De analist en commentator van Sky Sports zegt hierover: "Na alles wat je hebt gezien van die twee, in gelijke wagens, wie wint er van wie over het hele seizoen gezien: Lewis Hamilton of Max Verstappen?"

"Tot 2019 zou ik altijd mijn geld op Hamilton hebben gezet, maar ik geloof dat het tij aan het keren is en dat is waarom ik bijzonder verdrietig ben om nu niet getuige te kunnen zijn van Max vs Lewis", voegde de voormalige F1-coureur eraan toe.

Start F1-seizoen 2020

Het is nog altijd de vraag wanneer het seizoen 2020 van start zal gaan. De eerste acht races zijn uitgesteld, waardoor nu de planning is dat de Grand Prix van Canada het seizoen zou gaan openen. Het is de bedoeling van de Formule 1 (FOM) om in de laatste 6 maanden van het jaar tussen de 15 en 18 races te laten plaatsvinden, waardoor er bijna ieder weekend een F1-race gehouden wordt, om zo alsnog een waardig 2020-seizoen te kunnen hebben.