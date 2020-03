President Italiaanse autoclub hoopvol: "Italiaanse GP kan gewoon doorgaan op geplande datum"

De Italiaanse automobielclub denkt niet dat de Formule 1-race op Monza in gevaar is. Monza ligt niet ver van het episch centrum waar het coronavirus zich verspreidde over het Italiaanse land. Angelo Sticchi Damiani, chef van de Automobile Club d'Italia, heeft een positieve kijk op het evenement.

De directeur van de club denkt dat het grootste gevaar van het virus dan wel voorbij is, maar dat is natuurlijk niet zeker. "Ik denk en hoop dat de race in Monza in een redelijk veilige periode is", vertelde hij aan Corriere dello Sport. "De Formule 1 is van plan om in juni opnieuw te beginnen met de race in Canada, dan zouden er in dezelfde maand andere races moeten zijn, en tegen juli en augustus moeten enkele van de vijf uitgestelde races worden verzet."

Na de eigenlijk geplande zomerstop zou Italië na de race op het Belgische Spa-Francorchamps op de kalender staan, maar dat kan veranderen als de kalender enkele verschuivingen kan verwachten. "Aan het eind van de maand is er België en dan wij. In deze situatie loopt een wedstrijd die al een datum heeft minder risico dan de uitgestelde races, want in die gevallen hebben ze een datum nodig, het vermogen van de teams om te reizen, alle logistiek. We moeten kijken wat de nieuwe kalender ons brengt."

Geen problemen tot zover

Damiani ziet het positief in als het gaat om de doorgang van de Italiaanse Grand Prix dit seizoen. "Maar voor ons is er veel optimisme. We denken dat Monza normaal kan plaatsvinden en dat er inderdaad een grotere betrokkenheid van het publiek kan zijn. Na de crisis zullen er mensen zijn die het geraas van de motoren willen voelen. Ik denk dat Monza een redelijk haalbaar doel is."