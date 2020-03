Christian Horner: "Max Verstappen is de meest spectaculaire coureur in de Formule 1"

Red Bull Racing was vol vertrouwen naar Australië vertrokken om te beginnen aan het Formule 1-seizoen van 2020. Er waren bij Red Bull ook duidelijk vrolijke gezichten te zien en veel optimistische woorden waren links en rechts in de gesprekken op te merken. Het duidt allemaal op een serieuze aanval richting Mercedes.

Zover kwam het niet, want hoewel Red Bull Racing met nog een aantal andere teams wilden racen, was het uiteindelijk Mercedes die voor de deceptie zorgde en daardoor de Grand Prix van Australië in Melbourne niet doorging.

Beste winter sinds 2013

Voorafgaand aan de eerste Grand Prix van het seizoen werd Red Bull-teambaas Christian Horner gevraagd naar zijn verwachting van het seizoen. Horner spreekt net als Helmut Marko eerder duidelijke woorden welke hoop bieden op een goed seizoen, zodra dit van start gaat: "We hebben een hele goede winter gehad, onze beste winter sinds 2013. We zijn klaar om te vechten voor overwinningen."

Max Verstappen spectaculair

Tijdens de wintertest in Barcelona werd ook duidelijk dat Mercedes weer vooraan zal rijden maar dat Red Bull met de RB16 in de buurt zal zitten en de strijd aan kan gaan. Dat is mede te danken aan de motorleverancier, zo zegt Horner: "Honda heeft geweldige progressie geboekt."

Uiteindelijk zal de coureur het moeten afmaken en gaat de teambaas in op zijn belangrijkste man: "Ik denk dat Max Verstappen de meest opwindende en spectaculaire coureur is in de Formule 1 van tegenwoordig. Hij is samen met Charles Leclerc de toekomst van de Formule 1. Laten we echter niet vergeten dat Lewis Hamilton ook nog steeds meedoet en ik verwacht grote en spectaculaire duels tussen deze drie mannen."