Ross Brawn: "Geen zomerstop, maar triple-headers in augustus!"

De algemeen directeur van de Formule 1, Ross Brawn, heeft aangekondigd dat de voorlopig uitgestelde races van dit seizoen, waarschijnlijk voor zover mogelijk in augustus, waar in eerste instantie de zomerstop gepland stond, ingehaald zullen worden.

De eerste race van het seizoen, de Australische Grand Prix, werd geannuleerd nadat een lid van het McLaren-team donderdag positief testte op het Coronavirus. De races in Bahrein, Vietnam en China zijn ook definitief uitgesteld en ook de Grands Prix van Nederland, Spanje en Monaco hangen aan een zijden draadje.

Nu de Formule 1 zich voorlopig richt op het starten van het seizoen met de Grand Prix van Monaco in mei, gelooft Brawn dat het seizoen nog steeds kan worden uitgereden door te racen in de zomerstop. Er stond namelijk een pauze van vier weken gepland in augustus, maar nu is men dus van plan om de uitgestelde races dan te verrijden: "Misschien vervangen we de zomerstop voor de 'pauze' van nu, "vertelde Brawn aan Sky Sports F1. "Ik denk dat we, door de stop in augustus te benutten voor inhaalraces, we onszelf verschillende weekenden geven waar we een race kunnen houden. En ik denk dat we de rest van het jaar een behoorlijk degelijke kalender kunnen opbouwen."

"Het zal er anders uitzien, maar het zal nog steeds een groot aantal races behouden, en het zijn spannende races. Dus het seizoen begint later, maar ik denk dat het net zo vermakelijk zal zijn." Een triple-header met tweedaagse weekends 'kan een optie zijn'.

Brawn bevestigde ook dat de FOM een aantal opties bekijkt om zoveel mogelijk races voor het seizoen te kunnen laten plaatsvinden, waarbij ook een terugkeer naar een triple-header wordt overwogen. Deze was voor het laatst in 2018 gepland met de Franse, Oostenrijkse en Britse Grands Prix. "Een optie die we serieus bekijken, is tweedaagse weekends, waardoor we misschien ook bijstand krijgen om weer een triple header te kunnen organiseren," voegde Brawn toe. "Ik ben redelijk optimistisch dat we een goed kampioenschap met 18 races of meer kunnen organiseren. Ik denk dat we ze nog steeds allemaal kunnen houden, het hangt er alleen van af wanneer het seizoen begint."