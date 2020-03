IndyCar schrapt Grand Prix van Long Beach

Ook aan de andere kant van de oceaan worden belangrijke sport-evenementen afgelast. Waar de NBA haar competitie afgelopen week al heeft onderbroken, heeft afgelopen nacht de PGA haar 'number one golf event' afgelast en heeft IndyCar een streep gezet door de traditionele Grand Prix van Long Beach. De IndyCar Grand Prix in Sint Petersburg gaat vooralsnog door.

Burgemeester van Long Beach (Los Angeles Area) Robert Garcia, liet via Twitter weten dat alle grootschalige evenementen in zijn stad tot en met eind april worden verboden. Het gaat volgens de burgemeester over evenementen waarbij meer dan 250 personen aanwezig zijn.

Het is de volgende tegenslag voor de Amerikaanse-autosport kalender, want eerder op de dag werd bekendgemaakt dat de 12 uur van Sebring (IMSA), zal worden verschoven naar november. Nascar heeft inmiddels aangegeven dat de races in Atlanta en Homestead zonder publiek worden verreden.