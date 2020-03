Martin Brundle: "Red Bull ziet er zeer solide en betrouwbaar uit"

Martin Brundle is werkt tegenwoordig als analist en commentator voor Sky Sports maar reed van 1984 tot en met 1996 in de Formule 1. De Brit geeft vaak zijn mening en is uitgesproken over diverse zaken. In een vooruitblik op het seizoen dat op het punt van beginnen staat denkt hij dat Mercedes nog altijd favoriet is.

Ferrari speelt verstoppertje?

Het Italiaanse team van Ferrari imponeerde niet tijdens wintertests in Barcelona. Martin Brundle zegt hierover tegen Express Sport: "Ze hebben gezegd dat hun prestaties oprecht waren en dat ze niet aan het sandbaggen waren. Ik weet het Italiaanse woord voor 'sand-bagging' niet, maar ik hoop dat ze dat hebben gedaan tijdens de testsessies in Barcelona, anders ziet het er niet goed uit."

Red Bull RB16 ziet er solide uit

De 60-jarige voormalig F1-coureur is ook van mening dat Red Bull Racing met Max Verstappen de grootste concurrentie is van Mercedes. Hierover zegt hij: "De RB16 van Red Bull ziet er zeer, zeer solide uit. Ze hebben veel continuïteit. Het is bijna plug and play als ze het circuit opgaan, ze gaan de box uit en het loopt meteen goed bij Red Bull. Ze hebben een meedogenloze snelheid en zijn ook nog eens betrouwbaar. Ik denk sowieso dat het veld dit jaar dichter op elkaar zal zitten."

Zandvoort en Mercedes

Tot slot hoopt de Brit, door alle problemen met het coronavirus, dat de races in Vietnam en Zandvoort door zullen gaan. Brundle: "We krijgen twee hele spannende nieuwe races op de F1-kalender. Ik hoop echt dat alles door kan gaan want ik kijk enorm uit naar Zandvoort en Vietnam."

"De wagens zullen daar enorm snel zijn en ik denk dat we flink wat gevechten in het middenveld gaan zien. Ik zie het echter niet gebeuren dat Mercedes snel verslagen wordt. Ik sprak met Lewis Hamilton, Toto Wolff en Valtteri Bottas en ze zijn allemaal erg rustig, vol vertrouwen en relaxed."