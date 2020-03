F1 wil speciale quarantaine gebieden maken tijdens Grands Prix

De Formule 1 heeft een reeks maatregelen aangekondigd die het tijdens raceweekends zal nemen als reactie op de verspreiding van het coronavirus. Dat maakte de F1 gisteravond laat bekend in een verklaring nadat er overleg had plaatsgevonden.

In het statement dat de F1 uitbracht stond het volgende: "F1 heeft zelf een aantal maatregelen geïmplementeerd op basis van advies van Public Health England, waaronder de opschorting van alle niet-essentiële reizen. Toegewijde teams van experts zullen worden ingezet op luchthavens, doorvoerpunten en op circuits om personeel te beschermen, gericht op de diagnose, het beheer en de extractie van vermoedelijke gevallen. Op maat gemaakte quarantainepunten worden door promotors geïnstalleerd voor verdachte gevallen."

De Grand Prix van China die in april plaats zou vinden is al geannuleerd maar probeert deze later in het jaar alsnog te laten plaatsvinden. De Grand Prix-promoters van Bahrein hebben afgelopen weekend aangekondigd dat de race door zal gaan maar zonder publiek op de tribunes.

"Vanwege de vloeiende aard van het virus, blijft F1 een wetenschappelijke benadering van de situatie hanteren, op basis van dagelijks advies van de officiële gezondheidsautoriteiten en het advies of de maatregelen die elke gastpromotor kan nemen. Voor F1, de FIA ​​en alle teams en promotors is de veiligheid van onze mensen te allen tijde van het grootste belang."