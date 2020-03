Daniil Kvyat: "Wil graag in stoeltje naast Max Verstappen zitten"

Daniil Kvyat, de huidige coureur van AlphaTauri, reed voorheen bij Red Bull Racing. De Rus presteerde niet zoals verwacht en behield zijn plekje bij het Engelse team niet. Nu zegt hij dat hij wil terugkeren naar Red Bull Racing om het op te nemen tegen Max Verstappen.

Sterke teamgenoten

De carrière van de Rus was bijna geëindigd bij Red Bull, maar door te blijven werken en presteren mocht hij terugkeren bij Toro Rosso, nu AlphaTauri. Hij zou maar al te graag weer terugkeren naar de hoofdmacht van Red Bull. "Ik heb een aantal zeer sterke teamgenoten gehad. Carlos Sainz was mijn teamgenoot in de Formula Renault en Ricciardo natuurlijk in de Formule 1 bij Red Bul Racing", vertelde Kvyat tegenover Racingnews365.

Gewaagd aan Ricciardo

Tijdens zijn Red Bull Racing-periode was hij gewaagd aan zijn teamgenoot, zo vond hij zelf: "Dat was een interessant jaar, omdat Daniel het jaar ervoor Sebastian Vettel had verslagen, maar ik kon hem dat jaar nog steeds verslaan in het aantal punten. Ik denk zeker dat F1-fans dat nog steeds onthouden, hoewel het waar is dat mensen vaak vooruitkijken in plaats van terug. Je wilt het altijd beter doen dan in het verleden."

Teamgenoot Max Verstappen

Kvyat wil maar al te graag nog één kans krijgen om het tegen Max Verstappen op te nemen bij Red Bull Racing. Momenteel is Alexander Albon de teamgenoot van de 22-jarige Limburger, die medio vorig jaar het stokje van Pierre Gasly overnam. Gasly is momenteel Kvyat’s teamgenoot, samen met Max en Alex zijn dit de vier Red Bull-coureurs.

"Het zou zeker leuk zijn om Max's teamgenoot te zijn. Hij zit nu op een goede plek bij een team dat alles voor hem doet en daarnaast is hij ook mentaal erg sterk. Om die redenen zou het interessant zijn om zijn teamgenoot te zijn."

Kvyat op zijn gemak bij Alpha Tauri

Kvyat zei echter dat hij ook blij is bij AlphaTauri. "Ik ben het met Franz Tost eens dat we niet langer een juniorenteam zijn, omdat we dit jaar een ervaren line-up hebben. Ik denk ook dat we nu sneller vooruit kunnen gaan met het ontwikkelen van de auto."