Max Verstappen kan record Vettel afpakken: "Ik geef niets om records"

Max Verstappen heeft dit jaar zijn laatste kans om de jongste wereldkampioen ooit te worden in de Formule 1. Dit record staat nu op naam van Sebastian Vettel, die 23 jaar en 134 dagen oud was toen hij voor het eerst wereldkampioen werd in de F1. Verstappen viert op 30 september van dit jaar zijn 23e verjaardag waardoor hij dit record van de Duitser af kan pakken.

Records zeggen Verstappen niets

Tijdens de testdagen in Barcelona vertelde de Red Bull-coureur onder andere tegenover GPToday.net hierover: "Ik denk er niet te veel over na. Voor mij is het belangrijker dat ik dit seizoen races kan winnen en mee kan doen om het kampioenschap. Als dat betekent dat ik de jongste coureur ben die wereldkampioen is geworden, prima. Over 20 jaar kijk ik niet terug in de tijd naar dat record dat ik de jongste was."

"En wat als het niet gebeurt? Dan heb ik pech. Hopelijk heb ik daarna nog 15 tot 20 jaar om te proberen om kampioenschappen te winnen. Veel mensen zeggen 'Oh jij bent de jongste coureur ooit in de F1'. Ik denk dan altijd, ja leuk maar dat soort records zeggen mij niets."

Max Verstappen heeft al een aantal records op zijn naam staan sinds hij eind in oktober 2014 voor het eerst deelname aan een F1-weekend:

- Jongste coureur F1-coureur tijdens een Grand Prix

- Jongste coureur die start tijdens een F1-race

- Jongste coureur ooit die punten scoort

- Jongste coureur ooit aan de leiding van een F1-race

- Jongste coureur ooit op het podium

- Jongste F1 Grand Prix-winnaar

- Jongste coureur met een snelste ronde tijdens de race

- Jongste coureur die meerdere Grands Prix wint

- Jongste coureur die tweemaal dezelfde Grand Prix wint

- Snelste pitstop ooit in de Formule 1