Nico Hulkenberg: "Ik was te gesloten en te verlegen"

Nico Hulkenberg denkt dat verlegenheid een reden kan zijn waarom zijn Formule 1-carrière op 32-jarige leeftijd voorbij lijkt. Na een decennium in de sport verloor de Duitser zijn stoeltje bij Renault aan het einde van vorig seizoen en hij zegt dat hij niet zeker weet of hij zal kunnen terugkeren.

Bijna Ferrari-coureur

De Hulk kende een bijzonder verloop van zijn F1-carrière. Zo kon hij in 2013 bijna een contract tekenen bij Ferrari: "Helaas is het niet gelukt. Je moet op het juiste moment op de juiste plaats zijn met de juiste mensen. Alles moet gewoon in elkaar passen."

Maar Hulkenberg geeft toe dat hij ook zelf een deel van de schuld verdient voor zijn vastgelopen carrière. "Het zou hebben geholpen als ik meer open en communicatief was geweest. Ik was een beetje te gesloten, bijna verlegen. Misschien kwam dat over als arrogantie, maar dat was het niet."

Minder moeite gedaan

Als voorbeeld zegt hij dat andere coureurs meer moeite hebben gedaan om te netwerken, waaronder het ontmoeten van teambazen buiten het circuit en op zoek naar een politiek voordeel.

"Ik was gewoon te gereserveerd en ik besefte het belang van dit aspect niet. Ik had in het verleden meer in die richting kunnen doen en het zou mijn carrière zeker niet hebben geschaad. Maar ik was een jonge coureur die zich volledig op zijn eigen prestaties concentreerde. Als er iets aan de hand was, zei ik gewoon ' Kan me niet schelen, laat me met rust, ik moet racen'."