Tweede seizoen 'Drive to Survive' nu te zien op Netflix

Het tweede seizoen van de populaire Netflix-serie 'Drive to Survive' is vanaf deze ochtend beschikbaar op deze dienst.

Na het overdonderende succes van 2019 besloot Netflix om voor 2020 een nieuwe serie te maken. De positieve reacties uit 2019 zorgde ervoor dat ook Mercedes en Ferrari zich beschikbaar stelde voor de Amerikanen.

De uitzending waar iedereen eigenlijk op zit te wachten (de wedstrijd in Duitsland waar Mercedes de hoofdrol speelde), is beschikbaar onder de titel Dark Days. Het betreft hier de vierde aflevering van het seizoen.

De eerste aflevering heeft de titel 'Lights out' gekregen. In de tweede aflevering kunnen we genieten van de perikelen bij Haas. Tijdens de vijfde aflevering is Christian Horner gastheer vanuit zijn eigen huis. De aflevering staat in het teken van de moeilijke dagen van Pierre Gasly bij het Red Bull Racing-team.

De afleveringen van 'Drive to Survive' duren dit jaar tussen de 30 en 45 minuten. Veel plezier met kijken!