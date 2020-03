Teambazen F1 vergaderen vanavond in Barcelona over coronavirus

De Formule 1-teams hebben vanavond een vergadering in Barcelona op de planning waarbij alle teambazen aanwezig zijn, zo kan GPToday.net melden. De teams maken zich grote zorgen over hun reisschema's en ook hoe personeel naar de races moeten vliegen, wat er gebeurt als er iemand in de paddock besmet is met het coronavirus en hoe de situatie op te lossen als bijvoorbeeld een hotel in quarantaine wordt geplaatst met teamleden.

Reputatie en logisch denken

De situatie lijkt zorgelijk voor de teams en het heeft met diverse aspecten te maken. Het gaat onder andere om de reputatie van de Formule 1, maar ook het land dat het organiseert. Een collega in het media center vertelde aan GPToday.net: "We hebben vandaag een meeting gehad met de FIA Media werkgroep. Formule 1 brengt veel inkomsten naar een land dat een Grand Prix organiseert, maar wat kun je als land aan je volk vertellen als je ook het coronavirus eventueel zou meebrengen? Dat lijkt me geen goede reputatie."

"Het andere aspect is dat bepaalde nationaliteiten Vietnam en Bahrein niet in kunnen komen. Ferrari en AlphaTauri kunnen dus niet naar die twee landen, net zoals Brembo die onder andere aan Ferrari en Red Bull Racing remmen leveren, Haas en Alfa Romeo hebben geen support op hun motoren en Pirelli levert banden maar kan het merendeel van hun personeel niet in het land krijgen dus er zullen niet genoeg banden beschikbaar zijn of misschien zelfs helemaal geen. En wat te denken van Australië, die zijn altijd al heel strikt. Stel dat iemand daar erachter komt dat hij besmet is, succes met twee weken in quarantaine in Australië, dan ga je sowieso de race erna en misschien ook die daarna missen. En wie zitten er dan nog meer in dat hotel?"

"Er zijn veel vragen en we hopen binnen 24 uur antwoorden te krijgen want over iets meer dan een week moet iedereen naar Melbourne vliegen."

Meeting teambazen en Chase Carey

Er is dus vanavond een vergadering van de F1-teambazen om over de problemen te praten en te kijken naar een oplossing. Gesuggereerd wordt om de seizoenstart uit te stellen en te kijken hoe het zich ontwikkeld. De teambazen zullen na moeten denken over een oplossing, maar ook Chase Carey zou invliegen om morgen hier op het circuit in Barcelona met alle teambazen om tafel te gaan zitten waarna een beslissing wordt gemaakt welke route de F1 gaat bewandelen.

