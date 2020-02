Welke impact heeft het coronavirus op de F1?

Het coronavirus, ook wel Covid-19 genoemd, houdt de hele wereld op dit moment bezig dus ook de Formule 1-paddock. Iedereen in de paddock heeft het erover, de mogelijke gevolgen en wat er kan gaan gebeuren de komende weken. Op dit moment zijn er wereldwijd meer dan 81.000 mensen besmet (geweest) en bijna 2.800 doden door het virus.

China afgelast

De Grand Prix van China is al afgelast maar de eerste vier races lijken nu mogelijk op losse schroeven te staan doordat de situatie drastisch is veranderd de afgelopen dagen.

Ook Bahrein in gevaar

De striktheid die normaal heerst in Bahrein kan er ook wel eens voor zorgen dat de Grand Prix van Bahrein uitgesteld moet worden. Die berichten sijpelden gisteravond naar buiten. Bahrein wil mensen die via Singapore of Dubai vliegen, niet meer toelaten tot het land. Aangezien de eerste race in Australië wordt verreden is het bijna onmogelijk om niet via deze twee vliegvelden te vliegen, dus ook voor de Grand Prix in Bahrein levert dit problemen op.

In Australië zijn langzaamaan dezelfde berichten naar buiten aan het komen. Brett Sutton die verantwoordelijkheid is voor de gezondheid in de staat Victoria, Melbourne, houdt de situatie nauwlettend in de gaten: "Ik denk dat we alles opties open moeten houden. Als het een milde pandemie is, zoals in 2009 met de griep pandemie, denk ik niet dat we echt actie hoeven te ondernemen. Als het erger wordt en we alles moeten doen om de piek te verminderen en het aantal besmettingen te reduceren, dan moeten we echt alle opties open houden."

Grand Prix Vietnam in gevaar

In Australië en Bahrein zijn mensen besmet met het virus, waar in Vietnam (de derde race op de kalender) al enkele weken besmettingen zijn geconstateerd in dorpen rondom het circuit.

De Formule 1 zal kosten wat het kost proberen om de eerste Grand Prix in Vietnam door te laten gaan, al lijkt het niet realistisch als het coronavirus zich zo doorontwikkeld dat het evenement door kan gaan. Monteurs van diverse teams hebben aan GPToday.net aangegeven dat ze erheen moeten maar niet willen. Dat kan nog een kwestie opleveren vanwege veiligheid voor hun gezondheid als een groot deel van de monteurs niet willen reizen.

Vietnam weigert Italianen

Bovendien heeft Vietnam aangekondigd geen Italianen meer toe te laten tot het land. Hierdoor kunnen zowel de teams van Ferrari als Alpha Tauri niet naar Vietnam afreizen, evenals media uit het Zuid-Europese land. Een ander gevolg is dat Haas en Alfa Romeo zonder motoren zitten en Pirelli is niet in staat om banden te leveren. Een groot probleem dus voor de Formule 1.

Renault moet omboeken

Ook het team van Renault ondervindt problemen door het coronavirus. Het team zou onder andere naar Australië vliegen met een overstap in Singapore. Australie weigert echter vluchten vanuit Singapore dus kunnen de teamleden van Renault niet naar 'Down Under' afreizen. Het Franse team heeft nu de vluchten om geboekt waarbij een overstap in Dubai gepland staat. Dit kost het team echter al snel rond de 10.000-15.000 euro.

Het team van Red Bull Racing had alle vluchten voor teamleden al geboekt om via Dubai te vliegen.

Ferrari

Ook bij Ferrari heeft men al voorzorgsmaatregelen genomen. Het Ferrari-museum is gesloten, de rondleidingen in de fabriek zijn allemaal stopgezet en medewerkers mogen alleen op zakenreis als het echt nodig is. Zeker in Italië houdt men in Maranello de situatie zeer nauw in de gaten.

Een besmetting, en dan?

De grote vraag in het media center hier in Barcelona is, wat als er een besmetting is onder de journalisten of fotografen of teamleden. De FIA is vandaag hier in Barcelona druk in overleg zo gaan de geruchten. In de basis zou het kunnen met zoveel nationaliteiten in een ruimte, mensen die veel vliegen, dat er makkelijk iemand tussen kan zitten die besmet raakt. De FIA zou dan geïnformeerd moeten worden, die daarna alle aanwezigen op de hoogte moet brengen. Dit zal mogelijk wel voor problemen zorgen als veel mensen van de media in quarantaine moeten.

Wat er bij de teams aan procedures klaarliggen is ook onduidelijk, daarover wil bijna niemand iets zeggen. Ook voor de teams levert dit uiteraard grote problemen op als er iemand besmet is, want wat te doen met de overige teamleden, die elke dag hard moeten werken aan de wagens op de circuits en fabriek.

Het circuit zegt voorlopig niets te kunnen doen. "Waar doen we goed aan", is hun reactie op onze vraag. "Moeten we iedereen hier controleren die het circuit op komt? En voor de deur van het media center mensen zetten die iedereen controleren? Dat is niet te doen. Ik maak mij echter wel zorgen dat we met zijn allen hier in één ruimte zitten te werken, met zoveel mensen uit zoveel landen, allemaal reizend over vliegvelden etc."