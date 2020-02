Aerodynamica op Ferrari SF1000 zou niet goed werken

Ferrari hanteert deze winter een andere aanpak ten opzichte van de vorige winters. De voorgaande jaren en zeker in 2019 waren de Italianen dominant tijdens de testsessies in Barcelona maar voor 2020 heeft men een andere aanpak gekozen.

Het lijkt er eerder op dat Ferrari de methode van Mercedes hanteert; vooral veel kilometers maken en niet meteen snelle tijden willen rijden.

Mattia Binotto niet optimistisch

Toch sijpelen er vooral vanuit Italië berichten naar buiten dat het allemaal niet zo vloeiend verloopt bij het team uit Maranello. Ferrari-teambaas Binotto gaf zijn commentaar van de eerste testweek: "Ik ben niet zo optimistisch als ik vorig jaar was. Ik denk dat andere teams sneller zijn dan wij op dit moment."

Journalist Leo Turrini wordt in Italie als een echte insider gezien als het gaat om Ferrari-nieuws. Turrini over de problemen bij Ferrari: "Ik waardeer de eerlijkheid van Mattia Binotto. Laat ik het zo stellen; het eerste aerodynamische pakket op de SF1000 werkt niet."

Teambaas Binotto vervolgt echter zijn relaas en heeft de overwinning in Melbourne al opgegeven: "We hebben geen winnende wagen voor de eerste race in Melbourne. Ik denk niet dat wij Mercedes gaan verslaan in Australië."

Spreekt Ferrari de waarheid?

De grote vraag zal de komende weken blijven of Ferrari de waarheid spreekt. Gisteren maakten wij al melding van Ferrari-monteurs die in de paddock onder andere tegen Red Bull-monteurs roepen dat de wagen niet goed in elkaar zit en dat het Italiaanse team een slechte wagen heeft gebouwd.

De Red Bull-monteurs lachen hier echter om en denken dat Ferrari bewust zelf deze verhalen in de media strooit om andere teams te laten geloven dat het team er echt slecht voorstaat.

Red Bull: "Ferrari-monteurs vertellen ons dat ze een slechte wagen hebben"