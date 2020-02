Er is al veel gezegd en geschreven over het nieuwe DAS-systeem dat Mercedes afgelopen week aan de wereld toonde. DAS (Dual Axis Steering) is een bijzondere innovatie in de Formule 1-wereld maar wat het nu precies doet en waar het voor dient blijft voor veel mensen onduidelijk.

Voormalig Formule 1-pitreporter Allard Kalff legt in de onderstaande video uit waarmee Lewis Hamilton en Valtteri Bottas over het circuit rijden: