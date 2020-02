"DAS-systeem vanaf 2021 verboden in de Formule 1"

Mercedes kan niet lang genieten van de Dual Axis Steering. De vondst van de regerend wereldkampioenen kan vanaf 2021 al niet meer gebruikt worden in de Formule 1.

Donderdag introduceerde Mercedes de Dual Axis Steering (DAS). Hoewel Mercedes niet veel kwijt wilde over de exacte werking van het systeem en de reden waarom het team het inzet, bleek uit onboards wel dat de coureurs het toespoor van de voorwielen kunnen veranderen door het stuur naar zich toe te trekken of van zich af te duwen. De FIA heeft volgens Mercedes bevestigd dat het systeem legaal is, omdat het alleen de stuurhoek van de voorwielen aanpast.

Lang kan Mercedes niet van DAS genieten, want met ingang van 2021 is het systeem dus verboden in de Formule 1. Dat blijkt uit artikel 10.5 van de nieuwe technische reglementen voor 2021, die eind vorig jaar werden gepubliceerd. Ook soortgelijke systemen worden door de aanpassing van artikel 10.5 verboden door de internationale autosportbond FIA.

Dilemma voor concurrenten Mercedes

"De heruitlijning van de sturende wielen, zoals gedefinieerd door de positie van de binnenboordbevestiging van de relevante ophangingselementen, die op een vaste afstand van elkaar blijven, moet uniek worden gedefinieerd door een monotone functie van de rotatiepositie van het stuurwiel", beschrijft het bewuste artikel.

Voor de concurrenten van Mercedes zorgt het besluit van voor een dilemma: kiezen zij ervoor om het systeem zelf te kopiëren in een poging hetzelfde voordeel te behalen als Mercedes, of kiezen ze er juist voor om het niet te doen en de tijd en het geld te besteden aan de nieuwe bolide voor 2021?