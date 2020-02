Testdag 1: Hamilton onder de 1:17, Verstappen bijzonder productief

Lewis Hamilton heeft de eerste dag van de wintertest in Barcelona op de eerste plek afgesloten. De Mercedes-coureur verdrong 's middags teamgenoot Valtteri Bottas van de eerste positie. Max Verstappen reed de vierde tijd en was bijzonder productief.

Bottas was in de ochtendsessie nog de snelste geweest, maar 's middags moest hij de cockpit van de Mercedes overdragen aan Hamilton. De regerend wereldkampioen ging uiteindelijk onder de tijd van zijn teamgenoot: de 1:17.313 ging eraan en werd uiteindelijk een 1:16.976. Daarmee was Hamilton de enige die onder de grens van 1 minuut en 17 seconden ging.

Bottas volgde op de tweede positie en gaf dus ruim drie tienden toe op zijn teamgenoot. Op vier tienden van Hamilton reed Sergio Perez de derde tijd en ook hij deed dat in de ochtendsessie. Daarna volgde op de vierde plaats Verstappen. De Nederlander van Red Bull Racing was een halve seconde langzamer dan Hamilton en spinde ook twee keer, maar reed wel 168 ronden.

Daarmee kon hij niet tippen aan het aantal ronden van Mercedes, dat met Bottas en Hamilton tot 173 ronden. McLaren kwam met Carlos Sainz tot een mooi aantal van 161, terwijl de Spanjaard bovendien de zesde tijd reed. Wel moest hij Daniil Kvyat voor zich dulden, die met de Alpha Tauri ruim zeven tienden langzamer was dan Hamilton.

Achter Sainz volgde het Renault-duo Daniel Ricciardo en Esteban Ocon, terwijl George Russell en Lance Stroll de top 10 completeerden. Opvallend was dat Charles Leclerc niet verder kwam dan de elfde tijd, maar vermoedelijk legde Ferrari vandaag niet de focus op snelle tijden. Wel kwam de Monegask tot 135 ronden.