De laatste onthulling van deze week begint om 20.00 uur: Scuderia AlphaTauri trekt dan het doek van de eerste bolide onder de nieuwe teamnaam. De naam van de auto is ook al bekend: Pierre Gasly en Daniil Kvyat racen in 2020 in de AT01.

Zoals gezegd begint de presentatie van de nieuwe bolide om 20.00 uur en de presentatie vindt plaats in Hangar-7 in het Oostenrijkse Salzburg. Het live-verslag van de onthulling van de AT01 is via onderstaande video live te volgen.