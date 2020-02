Ocon heeft 'met toestemming van Mercedes' wat geheimen verklapt aan Renault

Esteban Ocon heeft wat van zijn bij Mercedes verzamelde informatie doorgespeeld naar Renault. De Fransman benadrukt echter dat hij alleen informatie heeft prijsgegeven waarvoor Mercedes hem toestemming gegeven heeft.

Als reservecoureur kreeg Ocon in 2019 te maken met allerlei gevoelige informatie binnen Mercedes. Later in het jaar, toen bekend werd dat hij met ingang van 2020 bij Renault aan de slag zou gaan, werd hij een stuk minder betrokken in de plannen van het Duitse fabrieksteam uit vrees dat hij geheimen over de nieuwe auto te weten zou komen en dat door zou kunnen spelen naar zijn nieuwe werkgever.

Desondanks kende Ocon de geheimen van de W10 en op een aantal fronten heeft hij informatie kunnen doorgeven aan Renault. Hij benadrukt echter dat hij alleen kennis heeft overgedragen waarvoor hij de toestemming van Mercedes gekregen heeft. "Ik ben vertrokken met meer technische kennis, maar ook op andere vlakken in de organisatie, de manier waarop ze dingen zien in verschillende omstandigheden en de manier waarop ze in iedere situatie handelen."

Afspraken Renault en Mercedes over overdraagbare informatie

"Dat kon ik allemaal zien, wat compleet anders is dan wanneer ik zou racen. Dat heeft me absoluut geholpen. Natuurlijk probeer ik dit jaar, tot op zekere hoogte, wat door te geven - je moet echter professioneel blijven en niet alle geheimen verklappen. Voor engineers naar een ander team gaan, zitten ze een jaar langs de zijlijn voor ze terugkomen. Voor een coureur is dat niet het geval.

"Desondanks neem ik veel mee", vervolgt Ocon. "Binnen de limieten heb ik hier dingen gedeeld, en daar stemden beide teams mee in. Tot nu toe is het goed gegaan, en ik was zeer betrokken bij de ontwikkeling van de auto van dit jaar. Nu breken spannende tijden aan. Jullie hebben hier niet zo veel kunnen zien [bij de launch], maar de auto is behoorlijk anders. De jongens in de fabriek zeggen dat het waarschijnlijk de grootste stap in drie tot vier jaar is geweest."

Zoals Ocon al aanstipte, is het voor engineers gebruikelijk dat zij een half jaar of een jaar met verlof gaan voor zij aan een nieuwe klus kunnen beginnen. Hiermee proberen de teams ervoor te zorgen dat de engineers geen gevoelige informatie mee kunnen nemen naar hun nieuwe werkgever. Dat principe geldt dus niet voor coureurs, die soms al twee dagen na de laatste race testen voor hun nieuwe team.