Mercedes bevestigt: Stoffel Vandoorne in 2020 reservecoureur

Stoffel Vandoorne heeft promotie gekregen bij Mercedes. De Formule E-coureur van de Duitse fabrikant gaat bij het F1-team van zijn huidige werkgever de rol van reservecoureur vervullen.

Afgelopen jaar was Vandoorne al simulatorcoureur bij Mercedes, waarmee hij hielp in de ontwikkeling van de W10. Werkzaamheden in de simulator blijft de Belg uitvoeren, wat hij samen doet met voormalig Sauber- en Haas F1-coureur Esteban Gutierrez. Zij worden grotendeels verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de W11 in de simulator. Daarnaast is Vandoorne dus de aangewezen vervanger als Hamilton of Bottas ziek of geblesseerd is.

Mercedes verklaarde vrijdag, kort na de onthulling van de W11, dat Vandoorne en Gutierrez een 'belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de campagne van het team in 2020 met hun werkzaamheden in de fabriek en op het circuit'. Vandoorne gaat zijn werkzaamheden combineren met zijn rol als Formule E-coureur van Mercedes. Na drie races staat hij in dat kampioenschap op de eerste positie.

Vandoorne heeft twee jaar ervaring in de Formule 1. In 2017 en 2018 reed hij twee volledige seizoenen bij McLaren, waar hij echter geen onuitwisbare indruk achter wist te laten. In zijn laatste seizoen werd hij in iedere kwalificatie verslagen door teamgenoot Fernando Alonso. Een blessure van diezelfde Alonso zorgde ervoor dat Vandoorne tijdens de Bahreinse Grand Prix van 2016 kon debuteren in de Formule 1.