Horner verwacht in 2020 kleinere verschillen tussen de teams

Christian Horner was in Silverstone voor de 16de keer als teambaas getuige van de eerste meters van een nieuwe Red Bull-bolide. De Brit blijft het altijd een spannend moment vinden na een winter hard werken.

Red Bull Racing onthulde woensdag de nieuwe bolide van Max Verstappen en Alexander Albon, die dus de naam RB16 draagt. Na de publicatie van een eerste foto volgde op Silverstone een filmdag, die tegelijkertijd dienst deed als een shakedown voor de auto. Het team kreeg hierdoor de kans om 'een aantal plooien glad te strijken', zoals Horner het omschreef.

"Het is fantastisch om de RB16 voor het eerst op het asfalt te zien. Ondanks dat het koud is op Silverstone, is het wel de start van een nieuw seizoen. De start van een een nieuw seizoen en de eerste meters van een auto op het circuit zijn altijd spannend. Het is natuurlijk een filmdag, maar het geeft ons ook wat tijd om een kijkje te nemen of de coureur goed in de auto past en om wat plooien glad te strijken, voordat we in Barcelona arriveren voor de eerste test."

Hoewel er in de aanloop naar de seizoensopening in het Australische Melbourne nog zes dagen getest wordt in Barcelona, wil Horner vast een klein beetje vooruitkijken naar het nieuwe seizoen. Hij verwacht in 2020 een spannend seizoen waarin de lijn van de afgelopen seizoen verder wordt getrokken. Dat houdt in dat de teams dichterbij elkaar zitten en dat de verschillen gedurende het seizoen nog kleiner worden.

"Het spannendste van het seizoen 2020 is volgens mij dat het echt voelt alsof de hele grid dichterbij elkaar komt, en dat dit proces zich door zal zetten. Het vooruitzicht van 22 races is dus erg spannend en het zal een lang, moeilijk en zwaar seizoen worden, maar hopelijk kunnen we dit seizoen echt een sterke campagne kunnen draaien."