Magnussen uit zorgen over coronavirus: "Moeten ook in Vietnam opletten"

De Formule 1 stelde woensdag de Grand Prix van China uit vanwege de uitbraak van het coronavirus. Kevin Magnussen sluit niet uit dat er mogelijk ook een annulering van de Vietnamese Grand Prix komt als het gevaar van het coronavirus in de regio toeneemt.

Sinds de uitbraak van het coronavirus eind december zijn er wereldwijd ruim 60.000 mensen besmet geraakt met het virus, dat van mens op mens overdraagbaar is. Op zo'n vijfhonderd gevallen na zijn alle besmettingen in China. In totaal zijn er in dat 1310 mensen overleden aan het virus en de ontstane situatie zorgt ervoor dat de Formule 1 China mijdt.

Twee weken voordat de Chinese Grand Prix op het programma stond, wordt de eerste F1-race in Vietnam verreden. In het Aziatische land zijn echter ook al 16 besmettingen vastgesteld en Magnussen kijkt er niet raar van op als er een tweede afgelasting volgt. "We moeten het bekijken. Vietnam komt vlak voor China op de kalender, dus we moeten op de situatie letten. Het is erg jammer, maar het betekent voor ons ook een kleine vakantie", vertelt hij tegen TV2.

Meerdere dorpen op slot in Vietnam door coronavirus

Door het wegvallen van China valt er al een gat van vier weken tussen de Grands Prix van Vietnam en Nederland, maar met het mogelijke uitstellen van de race in Vietnam wordt het gat tussen Bahrein en Nederland zes weken. Tegenover Reuters verklaarde Ross Brawn echter dat hij tot nu toe signalen heeft opgevangen dat de race gewoon door kan gaan.

Toch moet de situatie in Vietnam wel goed gemonitord worden. Eerder vandaag bracht het AFP naar buiten dat een commune van 10.000 mensen in Son Loi, op zo'n 40 kilometer van Hanoi, onder quarantaine gesteld zijn vanwege het coronavirus. In de commune werd het virus bij zes mensen ontdekt en uit angst voor verspreiding ervan is de regio, bestaande uit meerdere kleine dorpjes, op slot gegooid.