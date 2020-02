Dit zijn de veranderingen aan de RB16

Vanochtend om 10 uur Nederlandse tijd bracht Red Bull Racing de eerste foto van de RB16 naar buiten. Op het circuit van Silverstone in Engeland heeft Max Verstappen inmiddels enkele ronden gereden met zijn nieuwe wagen voor 2020, naar verluidt liepen die eerste ronden zonder problemen.

Later vandaag zal Red Bull enkele filmpjes vrijgeven. In de tussentijd sommen wij wat veranderingen op die duidelijk zichtbaar zijn aan de RB16. Onderaan dit artikel kun je alle detailfoto's in hoge resolutie bekijken.

De neus en S-duct

Opvallend aan de punt van de neus zijn de diverse luchtgaten. Welgeteld zijn er vier verschillende luchtgaten te zien, waarbij gezegd dient te worden dat de buitenste twee 'open' luchtgaten zijn die de luchtstroom onder de neus en onderkant van de auto verzorgen.

De middelste twee luchtgaten zullen te maken hebben met de S-duct. Sommige mensen vergelijken het al met een miereneter, de neus van een olifant of met darth vader. De plaats van de S-duct is bovenop het chassis te vinden, vlak voor de pitotbuis.

Luchtstroom

Duidelijk is dat Red Bull zich bij de RB16 in eerste instantie veel geconcentreerd heeft op de voorkant van de auto aangezien dat de basis is waar het bouwen van een goed chassis begint. Een goede luchtstroom begint immers aan de voorkant bij de voorvleugel en de neus.

Vorig jaar kende het team geen gelukkige start van het seizoen, mede vanwege aerodynamische problemen aan de voorkant van de auto. Vlak onder de neus zit aan de zijkant een grote 'zwarte cape' om de lucht aan de onderkant en zijkant van de auto goed te geleiden.

Aerodynamica

Ook zijn er op het oog lichte veranderingen aan de zijkant van de auto waar de aerodynamica voor de sidepods zit. Hier zijn weer veel flapjes en uitsteeksels te zien die moeten zorgen voor een goede luchtstroom richting de achterkant van de RB16. Rondom de spiegels is ook veel aero-werk te vinden.

Sidepods en airbox

De sidepods lijken iets ronder van vorm ten opzichte van vorig jaar. Qua omvang lijkt het niet smaller te zijn geworden in vergelijking met de RB15. De airbox is nagenoeg hetzelfde gebleven. Wat wel opvalt zijn de horizontale vinnen onder de airbox, die zijn nieuw op de RB16.

Achterkant

De achterkant van een Formule 1-wagen is uiteraard ook een belangrijk onderdeel. Een goed ontworpen en werkende achterkant kan zorgen voor een goede mechanische grip. Dit gedeelte houden teams ook vaak graag donker van kleur. Op de bodemplaat zijn diverse aerodynamische aanpassingen te zien, net als bij de ophanging van de achtervleugel en de DRS.

Wat ons ook opviel was het verticale stukje dat met twee schroeven vastzit aan het einde van de engine cover. Dit lijkt over de engine cover heen geschroefd, mogelijk wil Red Bull hier nog iets mee proberen met een nieuw onderdeel tijdens de shakedown of testsessies volgende week in Barcelona.