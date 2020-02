Schuberth verklaart aantrekken Verstappen: "Voelde dat er wat ging gebeuren"

Max Verstappen verraste vorig jaar na de wintertests door van helmleverancier te wisselen en een avontuur met Schuberth aan te gaan. CEO Alberto Dall'Oglio heeft nu een inkijkje gegeven in hoe de Nederlander verleid werd tot die overstap.

Jarenlang nam Verstappen zijn helmen af bij Arai, het bedrijf dat al sinds de jaren '90 helmen leverde aan vader Jos Verstappen. Aan die samenwerking kwam begin 2019 echter een einde. Max Verstappen vond de nieuwe helm van Arai, extreem oncomfortabel en bovendien kampte het merk met problemen rond het homologeren van de nieuwe helm. Schuberth rook bloed en sloeg vervolgens toe.

Tijdens de wintertests in Barcelona kwam Verstappen plotseling met een helm van Schuberth op de baan. De SF3 was volgens Dall'Oglio net voor de FIA-deadline gehomologeerd toen de wintertests voor de deur stonden. "Ik vertelde Sven [Krieter] dat we een aantal reservehelmen mee moesten nemen. Ik voelde dat er wat ging gebeuren", vertelde Dall'Oglio aan Formule1.nl.

'Verstappen bron van inspiratie voor Schuberth'

Verstappen kon tijdens de test niet met zijn eigen maat van de Arai-helmen rijden door de problemen bij de Japanse helmmaker, maar de helm van Schuberth viel in de smaak bij de Nederlander. Daarna volgden onderhandelingen voor een permanente overstap naar de Italiaanse helmmaker en daaruit bleek dat het kamp rond Verstappen daar wel oren naar had.

"Toen ik een week later aan het hardlopen was, belde de manager van Verstappen mij: ze gingen akkoord", zegt Dall'Oglio. "Ik kon ze alleen maar bedanken, zowel door het hardlopen als door de grootte van deze deal. Dit was onze beloning voor een jaar vol stress en hard werken. Dat we nu werken voor een van de grootste coureurs van dit moment is een grote bron van inspiratie. Iedereen bij Schuberth is net zo gepassioneerd en wil winnen. We zien ons ook allemaal als lid van de racewereld, en dat komt door Max."