'Brits verbod op verkoop benzine, diesel en hybride motoren verhoogt druk op F1'

De Formule 1 moet in de komende jaren flink veranderen om haar voortbestaan niet in het geding te zien komen. Daarvoor waarschuwt het zakenblad Forbes, nadat het Verenigd Koninkrijk onthulde dat er vanaf 2035 een verbod komt op de verkoop van benzine-, diesel- en hybride auto's.

In de afgelopen jaren werd al duidelijk dat auto's met benzine- en dieselmotoren niet de toekomst hebben. Aan hybride-motoren werd die toekomst wel toegeschreven, maar inmiddels lijkt dat beeld ook achterhaald te zijn. De verkoop van nieuwe auto's met een motor die op fossiele brandstof loopt, evenals de auto's met een hybride aandrijving, is vanaf 2035 verboden in het Verenigd Koninkrijk.

Het VK is daarmee niet het eerste land dat zo'n verbod aankondigt. In Frankrijk gaat vanaf 2040 zo'n verbod gelden, terwijl Noorwegen streeft naar een verbod dat in 2025 al ingaat. In Nederland is het streefjaar 2030. De aankondiging van het verbod in het Verenigd Koninkrijk is volgens Forbes echter van een veel groter belang voor de Formule 1: de sport is gevestigd in Londen en de thuisbasis van zeven van de tien teams is in het land.

Sluit F1 nog wel aan op ontwikkelingen voor openbare weg?

Het verbod op de verkoop van auto's die lopen op fossiele brandstoffen zorgt ervoor dat er vanaf 2035 alleen nog auto's met elektrische en waterstofmotoren verkocht mogen worden. Daar kan de schoen gaan wringen voor de Formule 1 en met name voor de motorfabrikanten. Zij steken jaarlijks honderden miljoenen euro's in de ontwikkeling van hun krachtbron en willen op twee manieren rendement zien: in de verkoop van meer auto's en in het ontwikkelen van technologie die gebruikt kan worden op de openbare weg.

Door het verbod in het Verenigd Koninkrijk volgt er op termijn mogelijk een reeks landen die eenzelfde aankondiging gaan doen, voorspelt Forbes-journalist Christian Sylt. Daardoor dreigt de Formule 1 de aansluiting met de ontwikkelingen voor auto's op de openbare weg te missen en dus moet er ingegrepen worden: niet alleen met de duurzaamheidsplannen die de sport in november onthulde, maar ook door op termijn misschien wel over te stappen op een ander soort krachtbron.

F1 bereid na te denken over alternatieven

De huidige motoren blijven echter nog tot minimaal 2025 in actief in de Formule 1 en Sylt voorspelt problemen als de sport daarna nog langer wacht met de introductie van een nieuwe krachtbron. Dat is zeker het geval als er wederom gekozen wordt voor een krachtbron die (deels) loopt op fossiele brandstoffen. In 2018 kondigde Ross Brawn echter al aan dat de sport bereid is om na te denken over alternatieven.

"Als er over vijf of tien jaar een noodzaak, verlangen of wens is om een ander type krachtbron in de Formule 1 te hebben, dan zullen we dat doen", verklaarde de managing director van de Formule 1 destijds. "Er is niets dat ons tegenhoudt om in de toekomst elektrische Formule 1-auto's te hebben."

Die opmerkingen werden in 2018 niet echt gewaardeerd door de Formule E, dat het recht heeft bedongen om het exclusieve elektrische kampioenschap van de FIA te zijn. Een overstap naar volledig elektrisch racen in de Formule 1 komt daardoor misschien niet van de grond, maar mogelijk volgt er wel een fusie met de Formule E. Dat zou echter wel betekenen dat de toekomst van de Formule 1 in haar huidige vorm in gevaar is.