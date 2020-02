Komst Alonso naar Red Bull 'onmogelijk': "Gaat tegen onze filosofie in"

Fernando Alonso wil in 2021 terugkeren in de Formule 1, maar Red Bull Racing heeft herhaald dat zij geen plaats hebben voor de Spanjaard. Dr. Helmut Marko heeft daarvoor twee belangrijke redenen.

Na vier teleurstellende seizoenen bij McLaren koos Alonso ervoor om eind 2018 te vertrekken uit de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen besloot zich te storten op andere avonturen in de racerij. Zo werd hij wereldkampioen in het FIA WEC, probeerde hij zich te kwalificeren voor de Indy 500 en nam hij deel aan de Dakar Rally. In 2021 wil Alonso echter terugkeren in de Formule 1.

De voorkeur van Alonso gaat uit naar een team dat mee kan strijden om de overwinningen. Automatisch gaat het blikveld daardoor naar teams als Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing. Op een plekje bij laatstgenoemde hoeft de Spanjaard echter niet te rekenen. Na eerdere afwijzingen in 2019 hoeft Alonso volgens Marko ook in 2021 niet te rekenen op een plekje bij het Oostenrijkse team.

'Aantrekken Alonso gaat tegen onze filosofie in'

"Zoals het er op dit moment voor staat, is het onmogelijk om voor te stellen dat Fernando Alonso in 2021 in de Formule 1 terugkeert bij Red Bull Racing", vertelde Marko aan Motorsport-Magazin.com. De Oostenrijker, die nog altijd fungeert als talentscout en adviseur van het team, heeft twee belangrijke redenen die de komst van Alonso naar Red Bull in de weg staan.

"Ten eerste is daar de relatie tussen Alonso en Honda, die volgens mij behoorlijk kapot is. Ten tweede is onze hele F1-structuur gebaseerd op ons opleidingsprogramma, wat inhoudt dat onze jonge talenten naar de hoogste categorie in de racerij kunnen klimmen. Als we Alonso aantrekken, wordt hij de oudste coureur op de grid. Dat zou tegen onze hele filosofie ingaan. Maar zolang wij een Honda-motor gebruiken, is het hoe dan ook onmogelijk."