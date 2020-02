Hill: "McLaren deed mij voor 1998 een beledigende aanbieding"

Het gebeurt niet vaak dat een wereldkampioen na afloop van dat seizoen noodgedwongen een ander team moet zoeken. Damon Hill was daar eind 1996 wel het slachtoffer van en met Auto Motor und Sport blikte hij terug op die periode.

Na twee mislukte titelcampagnes in 1994 en 1995, waarbij hij de eer moest laten aan Michael Schumacher, lukte het Hill in 1996 wel om als eerste zoon van een F1-kampioen zelf een wereldtitel te pakken in de Formule 1. Dat deed hij bij Williams, maar dat team had met Heinz-Harald Frentzen en Jacques Villeneuve al twee coureurs onder contract staan voor 1997.

Het gevolg: Hill moest ondanks zijn wereldtitel vertrekken bij Williams. "Ik begreep de wereld niet meer en vroeg me af hoe zoiets kon gebeuren. Ik dacht dat ik mijn plek kon behouden als ik kampioen zou worden, maar het voelde heel bizar toen dat niet zo bleek te zijn", vertelde Hill tegenover Auto Motor und Sport. De aanstelling van Frentzen was volgens de Brit vooral in het belang van het afsluiten van een motordeal met BMW.

"Daarvoor wilden ze een Duitse coureur. En omdat 1995 voor mij teleurstellend was verlopen, had Frank plannen met Frentzen en Jacques voor 1997. Toen kwam 1996 en hij moet haast wel gedacht hebben: 'God, wat nu?' Hij probeerde de deal om te draaien, maar onder de contracten kon hij niet meer uitkomen."

'Beledigende' aanbieding McLaren voor 1998

Met een wereldtitel op zak vertrok Hill uiteindelijk naar Arrows, waarmee hij na een legendarische race in Hongarije net naast de zege greep en tweede werd. Pech stond hem daarbij in de weg. Voor 1998 probeerde Hill vervolgens een zitje te veroveren bij McLaren. De op dat moment al 37-jarige coureur herinnert zich echter nog dat toenmalig teambaas Ron Dennis hem een 'beledigend' aanbod heeft gedaan.

McLaren zou Hill in eerste instantie willen 'uitproberen', om zodoende te kijken of hij in aanmerking zou komen voor een vaste aanstelling met een fatsoenlijk salaris. Vanzelfsprekend ging de wereldkampioen van 1996 niet akkoord met dat aanbod: hij koos voor een avontuur bij Jordan, waar hij in 1998 en 1999 nog meereed. Aan het eind van 1999 kondigde Hill zijn vertrek uit de Formule 1 aan.