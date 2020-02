Christian Horner: "Voelen ons beter voorbereid dan in afgelopen vijf seizoenen"

Christian Horner, de teambaas van Red Bull Racing, gelooft dat zijn team deze winter een betere voorbereidingsperiode heeft beleefd dan de afgelopen vijf jaar. Sinds de introductie van de hybride-motoren in 2014, was Red Bull geen enkele keer kanshebber om kampioenschappen te winnen. Het team kon in die jaren in slechts enkele races een gooi doen naar de zege, terwijl zij in 2013 nog de laatste negen races op rij wonnen en met grote afstand kampioen werden bij de coureurs en constructeurs.

Het Oostenrijkse team is nu het fabrieksteam van Honda en krijgt volledige ondersteuning van de Japanse autofabrikant. Honda heeft in de afgelopen twee jaar grote stappen gemaakt In de ontwikkeling van hun motor. Daarbij konden ze nog niet altijd tippen aan de Ferrari en Mercedes-motoren, maar het is duidelijk dat de Japanse motorfabrikant alles eraan doet deze laatste stap te maken in 2020.

Red Bull-teambaas Horner gelooft dat zijn team dit jaar ook qua chassis veel beter voor de dag zal komen dan de afgelopen jaren. "Honda heeft het geweldig gedaan in het seizoen 2019”, zei Horner. "Elke nieuwe motorupdate die vorig jaar werd geïntroduceerd bracht zowel meer prestaties als meer vermogen. Na al deze inspanningen denken we nu dat we heel dicht bij Mercedes staan."

Red Bull heeft Adrian Newey in dienst. De Brit staat bekend als een van de beste ontwerpers aller tijden in de Formule 1. Horner denkt dat Newey dit jaar een nieuw meesterwerk heeft weten te ontwerpen. "Dat is de reden waarom de prestaties van het team aan de kant van het chassis nu beter moeten werken. Bij aanvang van het seizoen 2020, voelen we ons beter voorbereid dan de afgelopen vijf jaar.”