Helmut Marko: "Max Verstappen zal in 2020 wat diplomatieker zijn"

Helmut Marko verwacht in 2020 een iets andere versie van Max Verstappen te zien. De talentscout en adviseur van Red Bull Racing ziet dat de Nederlander geleerd heeft dat hij op bepaalde momenten net even wat diplomatieker moet antwoorden op vragen.

Verstappen mag omschreven worden als iemand die meestal zegt wat hij denkt, waarbij hij soms niet helemaal nadenkt over de gevolgen. Dat was in 2019 niet anders, want twee keer zorgde hij met zijn uitspraken voor wat onrust: eerst gaf Verstappen toe dat hij in Mexico tijdens de kwalificatie geen vaart had geminderd voor gele vlaggen, een race later betichtte hij Ferrari in de Verenigde Staten van vals spel.

Marko keurt de openheid en eerlijkheid van Verstappen niet af, maar wel denkt de Oostenrijker dat de Nederlander iets meer op zijn woorden gaat letten. "Zo'n houding past perfect bij het merk Red Bull. Hij moet zichzelf echter niet zo ver laten gaan in de strijd om het kampioenschap. Soms moet je de waarheid een beetje opzij schuiven om iedereen blij te houden", zegt hij tegen Motorsport-Magazin.com.

De verwachting is dat Verstappen in 2020 een gooi kan doen naar de wereldtitel, nadat Honda en Red Bull Racing in de tweede helft van 2019 veel progressie wisten te boeken. Toch benadrukt Marko dat een meer diplomatieke houding er niet voor gaat zorgen dat de publieke opinie over Verstappen verandert. "De mentaliteit met directheid zal er altijd blijven. Dat zal geen probleem zijn."