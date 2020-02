Na Ferrari en Mercedes volgt nu ook McLaren met een 'fire-up'. Het team uit Woking maakt voor het laatste jaar gebruik van een Renault-motor, want volgend jaar stapt het team over naar de Mercedes-krachtbron.

McLaren is het derde team dat voor het eerst de nieuwe krachtbron laat draaien. Het team plaatste op YouTube een video van de 'fire-up'. De zogenoemde 'fire-up' is altijd een belangrijk moment voor het team aangezien de auto dan voor het eerst in zijn geheel te bewonderen is: het chassis, de aandrijving, de motor, de versnellingsbak en de overige onderdelen. Over een paar weken zullen de bolides voor het eerst te zien zijn, waarna de eerste tests zullen plaatsvinden in Barcelona.