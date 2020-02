Pierre Gasly werd gek van vragen over zijn talent: "Mensen zeiden maar wat"

Pierre Gasly beleefde niet zijn meest makkelijke jaar uit zijn carrière in 2019. Hoewel de Fransman voor het eerst op het podium stond in de Formule 1, was dat pas nadat zijn promotie naar Red Bull Racing en samenwerking met Max Verstappen uitliep op een grote teleurstelling. Nadat Gasly in Hongarije voor de tweede keer in korte tijd op een ronde werd gezet door zijn toenmalige teamgenoot, had Helmut Marko genoeg gezien. Eenmaal teruggezet naar Toro Rosso, dat dit jaar uitkomt in de Formule 1 als Alpha Tauri, hervond de Fransman echter zijn vorm, met dus als hoogtepunt de tweede plaats in Brazilië.

De kritiek die Gasly te verwerken kreeg in zijn periode bij Red Bull, liet hem niet koud en zit hem nog altijd dwars: "Natuurlijk ben ik altijd competitief geweest sinds ik begon met racen. Vervolgens vroeg iedereen zich in deze zes maanden af: ‘Heb je wel talent?’ 'Heb je de snelheid?' 'Ben je vergeten te rijden?' 'Ben je vergeten te stoppen?”

“Journalisten zeiden maar wat”

De vragen bleven maar komen en daar was Pierre op een gegeven moment helemaal klaar mee, zo verklaarde hij bij motorsport.com: “Draai je het stuur nog wel goed?" Het is niet iets dat je in twee of drie weken vergeet, het raakte mij. Ze verspreidden onzin zonder de echte informatie en soms halve waarheden, ze zeiden maar wat.”

"Daarom was het heel belangrijk voor mij om 110% van mezelf te geven om ervoor te zorgen dat ik maximaal presteerde tijdens de laatste negen races. Ik wilde laten zien dat ik de snelheid had om de leugens te ontkrachten. Het is een beetje de manier waarop ik ben opgeleid en ook hoe ik ben opgegroeid. Ik moest vechten voor alles wat ik wilde in het leven. Ik heb nooit iets als vanzelfsprekend aangenomen, omdat ik elk jaar geen zekerheid had dat ik het volgende jaar zou doorgaan”, voegde hij eraan toe.

"Ik kreeg te horen dat ik na de zomerstop niet meer bij Red Bull Racing mocht rijden, ik voelde dat het een oneerlijke situatie was en dat het aan mij was om aan iedereen te bewijzen dat het niet de juiste keuze was. Ik dacht nu heb ik nog negen races om mijn houding, de snelheid en vaardigheden die ik heb, te laten zien bij Toro Rosso en dat heb ik voor mijn gevoel ook gedaan.”