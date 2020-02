Sergio Brusin: "Het gaat lastig worden om de Chinese GP door te laten gaan"

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Chinese Grand Prix niet door zal gaan vanwege de verspreiding van het dodelijke coronavirus. Het dodental en het aantal mensen dat besmet raakt, loopt steeds verder op. Het virus, dat op een dierenmarkt in Wuhan voor het eerst mensen infecteerde, lijkt er nu ook te voor gaan zorgen, dat de Grand Prix van China in 2020 niet door zal gaan. British Airways heeft alle rechtstreekse vluchten van en naar het vasteland van China opgeschort, terwijl ook Australië, Japan, de VS en de EU burgers uit het land halen met noodvluchten.

De Wereldkampioenschappen Indoor Atletiek in Nanjing, die in maart van start gaan, is een ander groot sportevenement dat wordt bedreigd. Verschillende landen hebben al laten weten niet mee te doen op het event, vanwege het dodelijke virus.

De heersende overtuiging is dat als het virus zich blijft verspreiden in zijn huidige tempo, het vrijwel gegarandeerd is dat er dit jaar geen Chinese Grand Prix zal plaatsvinden op de geplande datum. Wat wel zou kunnen, is dat de Grand Prix later dit jaar wordt verreden.

"Het virus verspreidt zich nog steeds, daar is geen twijfel over mogelijk”, vertelde Dr. Sergio Brusin, een senior expert bij het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding in Stockholm, aan The Guardian.

“Er is een enorme toename van zaken in China en meer landen die zaken importeren. We zien overdracht van mens op mens buiten het gebied van Wuhan, wat erop kan duiden dat het zich verder zal verspreiden. Het wordt niet gemakkelijk om de race om door te laten gaan.”

“Het is niet iets dat volgende week zal verdwijnen, het zal behoorlijk wat werk kosten. Wat er tussen nu en april gebeurt, is uiterst moeilijk te voorspellen, maar als de infectie zich in dit tempo blijft verspreiden, zou ik niet optimistisch zijn als ik een Formule 1-ticket in mijn zak heb voor de Chinese GP."

Formule 1 en FIA-officials blijven de situatie met argusogen volgen. De Chinese Grand Prix staat voorlopig gepland op 19 april.