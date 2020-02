Circuit Zandvoort is vandaag het decor voor opnames voor de promotievideo van Red Bull Racing voor de Nederlandse Grand Prix. Hoewel het pijpenstelen regent op het Noord-Hollandse circuit, is er een oranje leger op de been gebracht dat als publiek optreedt tijdens in de video.

In de onderstaande video is alvast een sfeerimpressie gemaakt van de gang van zaken op Circuit Zandvoort. Ondanks de regen zit de sfeer er duidelijk goed in. Max Verstappen en Alexander Albon komen vandaag in actie in de Red Bull's. De afgelopen dagen zaten voormalig Formule 1-coureur Patrick Friesacher en Red Bull-talent Juri Vips nog in de bolide. Toen reisde Red Bull via de boulevard van Zandvoort naar de Rotterdamse haven, Maasland, Naaldwijk, Den Haag en Scheveningen voor opnames.

UPDATE: Alexander Albon en Max Verstappen zijn op Circuit Zandvoort aanwezig, evenals de Red Bull-bolides die de afgelopen dagen al werden ingezet voor de opnames van de promotievideo. De coureurs komen niet in actie met de auto's, omdat er technische problemen zijn. Desondanks zit de sfeer er goed in.