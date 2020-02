Max Verstappen en Alexander Albon vandaag in actie op Circuit Zandvoort

De afgelopen dagen is het Red Bull Racing-demoteam op verschillende plekken in Nederland gespot. Het team is samen met supermarktketen Jumbo bezig om een promotievideo te schieten voor een commercial voor de Jumbo Friday.

Voor de promotievideo, die ergens in aanloop naar de Dutch Grand Prix online zal worden gebracht, 'figureren' Patrick Friesacher en Jüri Vips respectievelijk Verstappen en Albon. Al dagen zijn alle locaties telkens geheim, maar gisterenavond dook er een foto op Twitter op waarop het gehele schema te zien is.

Vandaag zullen de twee Red Bull Racing-coureurs dus wel echt in actie komen. Max Verstappen en Alexander Albon zullen volgens het schema om 8:15 arriveren op het circuit.

Schema: