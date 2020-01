David Coulthard: "Waarom zou Hamilton naar Ferrari moeten gaan?"

Lewis Hamilton schreef in 2019 voor de zesde keer geschiedenis in de F1. De Brit pakte zijn zesde wereldtitel en net als alle voorgaande titels deed hij dit met een Mercedes-motor. Eind 2020 loopt zijn contract bij de Duitse fabrikant af, waardoor er diverse speculaties zijn over een overstap richting Ferrari.

Voormalig F1-coureur David Coulthard gelooft niet in een overstap naar het Italiaanse team. Hij vraagt zich zelfs af waarom Hamilton dat zou moeten doen en welke voordelen dat op zouden leveren.

Tijdens de Autosport International Show vertelde de Brit: "Ik heb nooit het gevoel gehad dat Lewis naar een ander team dan Mercedes zou gaan. Hij heeft zijn hele F1-carrière gereden met Mercedes-motoren, waarom zou je dan naar Ferrari vertrekken?"

Gesprekken met Ferrari

De voormalig coureur van onder Williams, McLaren en Red Bull Racing gelooft ook niet in het heilige van Ferrari: "Ongetwijfeld zal Lewis met Ferrari praten maar ik denk niet dat hij past in de zachte en emotionele omgeving die Ferrari biedt. Ik denk ook niet dat hij als klein jongetje dat Ferrari-logo altijd heeft willen dragen. Waarom zou je dan naar Ferrari vertrekken? Geld? Daar heeft hij al genoeg van."

"Ik denk dat Lewis nog enkele jaren voor Mercedes blijft rijden en dat wij ons als fans kunnen opmaken voor een gouden periode in de F1 zoals we met Schumacher ook hebben gekend."