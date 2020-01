Ferrari heeft geen haast om besluit te nemen over toekomst Vettel

Ferrari heeft geen haast om op korte termijn ook een beslissing te nemen over de tweede coureur van het team in 2021. Sebastian Vettel zal dus nog even moeten wachten op zekerheid over zijn toekomst.

Kort voor Kerst maakte Ferrari bekend dat Charles Leclerc een nieuw contract ondertekende bij het team. De looptijd van de overeenkomst werd met drie jaar verlengd en loopt daardoor nu tot en met eind 2024. De Monegask heeft daarmee het langst lopende contract van alle coureurs in de Formule 1, ook nadat Max Verstappen eerder deze week zijn handtekening onder een nieuw contract bij Red Bull Racing zette.

Vettel's contract bij Ferrari loopt echter aan het eind van 2020 af. De viervoudig wereldkampioen komt al sinds 2015 uit voor Ferrari, maar is er in die periode niet in geslaagd om de wereldtitels terug te brengen naar Maranello. Dat blijft wel de ambitie, maar krijgt hij daar in 2021 en daarna mogelijk nog de kans voor? Teambaas Mattia Binotto vertelde dat Ferrari geen haast heeft om het tweede zitje te vullen.

"Daar ligt helemaal geen druk op. Sebastian is onderdeel van Ferrari. We zullen er met hem aan werken om uit te vinden wat hij in de toekomst wil doen, wat wij willen doen en wat we misschien nog niet hebben gedaan. We geloven echter dat we met Vettel en Leclerc het beste rijdersduo in de Formule 1 hebben. We hebben genoeg tijd om met Sebastian te onderhandelen over zijn toekomst", vertelde de Italiaan.

Vettel begon in 2019 nog als de onbetwiste kopman bij Ferrari, maar die rol raakte hij gedurende het seizoen kwijt. Leclerc bleek een serieuze bedreiging te vormen voor de Duitser, eindigde hoger in het kampioenschap en krijgt voor 2020 gelijke rechten. "Er zal geen nummer 1 zijn zodra we naar Australië gaan. De situatie was anders toen we begonnen aan het seizoen 2019, omdat we een ervaren en onervaren coureur hadden."