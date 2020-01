Marko: "Honda heeft positief gereageerd op contractverlenging Verstappen"

Honda is blij dat Red Bull Racing en Max Verstappen ook na 2020 nog een aantal jaar met elkaar doorgaan. Dr. Helmut Marko zegt dat het nieuws op positieve wijze ontvangen is in Japan.

Red Bull Racing maakte vandaag (dinsdag) bekend dat Verstappen zijn contract bij het team verlengd heeft. Daardoor staat de Nederlander nu tot eind 2023 onder contract bij het Oostenrijkse team, waar hij al sinds 2016 voor racet. Aan Auto Motor und Sport vertelde Marko dat Red Bull daar blij mee is. "Dit was een zeer belangrijke stap voor ons. We kunnen nu met meer vertrouwen naar de toekomst kijken."

Ook bij Honda is het nieuws met positiviteit ontvangen. Dat vindt Marko belangrijk met het oog op het verlengen van het contract met de motorleverancier tot na 2021. "Honda heeft positief gereageerd op het nieuws. Max vertegenwoordigt voor de Japanners een hoge waarde. Zij houden van zijn agressieve rijstijl en open houding. Binnenkort zullen we verder gaan praten met Honda. Ik wacht momenteel nog op een moment dat ik naar Japan moet vliegen."

Verstappen nu buiten bereik voor Mercedes

Voor Red Bull Racing is het ook zeer prettig dat Verstappen al in een vroeg stadium een nieuw contract getekend heeft. Het beschermt de renstal tegen het gevaar dat de Nederlander na 2020 zomaar kan vertrekken bij Red Bull. Zijn contract loopt af, evenals die van Lewis Hamilton. De Brit wordt in verband gebracht met een plek bij Ferrari, en mogelijk zou hij Toto Wolff meenemen.

Mercedes zou volgens Marko in de zoektocht naar een vervanger bij Verstappen uitkomen, maar dat feestje gaat nu dus niet meer door. "Eerlijk gezegd konden we lastig inschatten wat er nou echt speelt tussen Ferrari en Hamilton. Het is echter ook duidelijk dat Mercedes moet reageren als Hamilton in 2021 naar Ferrari gaat. Dan was Max zeker de eerste keuze van ze geweest."