Max Verstappen: "Jos heeft er alles aan gedaan zodat ik de F1 kon bereiken"

Max Verstappen wist mede dankzij de steun van vader Jos de Formule 1 te bereiken. De achtvoudig Grand Prix-winnaar zag dat er alles aan gedaan werd om hem te laten slagen in de autosport.

Recent gaf de oudste van de twee Verstappens toe dat hij in zijn eigen racecarrière minder toewijding had getoond dan in de jaren dat hij zoonlief Max richting de Formule 1 probeerde te begeleiden. Zelf racete Verstappen senior tussen 1994 en 2003 in de Formule 1, waarbij hij 107 keer aan de start van een Grand Prix stond en als eerste Nederlander ooit het podium wist te halen.

Daarna stortte Jos Verstappen zich volledig op de begeleiding van zijn zoon, die uiteindelijk na vele successen op de karts en een sterk seizoen in het Europees Formule 3 in 2015 in de Formule 1 mocht debuteren in de Formule 1. Daarmee ging niet alleen een droom van Max in vervulling, maar ook een van zijn vader. Dat vertelde de coureur van Red Bull Racing aan De Telegraaf.

"Het was mijn vaders droom, en ook die van mij, om de Formule 1 te halen. En hij was er vanaf het begin bij. Hij heeft er echt alles aan gedaan zodat ik het kon bereiken. Natuurlijk is het dan fijn als je races wint en op het podium staat. Dat maakt het hele verhaal alleen nog maar mooier."

Carrière Jos 'een beetje een gemiste kans'

Jos Verstappen zette zijn eigen carrière op een gegeven moment op een lager pitje. Max denkt dat die carrière een beetje omschreven kan worden als een gemiste kans. "Of mijn vader genoeg erkenning krijgt? Dat denk ik en dat hoop ik ook. Ik wil niet zeggen dat zijn eigen carrière niet verliep zoals het moest, maar gezien de potentie voelt het misschien een beetje als een gemiste kans."