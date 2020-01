Opmerkelijk: Max Verstappen evenaart vader tijdens Grand Prix van Nederland

Max Verstappen geldt al als de meest succesvolle Nederlandse Formule 1-coureur aller tijden en in 2020 zal hij ook de Nederlander worden met de meeste starts. Gedurende het aankomende seizoen zal hij vader Jos Verstappen inhalen.

Verstappen senior begon gedurende zijn carrière in de Formule 1 tussen 1994 en 2003 aan 107 Grands Prix. Dat deed de Limburger namens Benetton, Simtek, Footwork, Tyrrell, Stewart, Arrows en Minardi. Zoonlief Max staat na zijn vijfde seizoen in de Formule 1 op 102 Grand Prix-starts, nadat hij tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten de barrière van 100 races slechtte.

Daarmee was Verstappen junior de tweede Nederlandse coureur die deze barrière wist te doorbreken. Het lijkt dan ook vast te staan dat Verstappen, mits er geen rare dingen gebeuren, in 2020 zijn vader zal passeren op de ranglijst met meest gereden Grands Prix. Het moment dat de Red Bull-coureur zijn 107de Grand Prix zal starten, zal normaal gesproken opmerkelijk genoeg tijdens de Grand Prix van Nederland zijn. Een race later, in Spanje, zal Verstappen junior het Nederlandse record naar alle waarschijnlijkheid overnemen.

Ranglijst Nederlandse Grand Prix-starts in Formule 1